Un elicopter s-a prabusit in Kenya: 5 oameni, dintre care patru americani, au murit

Prabusirea elicopterului, condus de un pilot kenyan, a avut loc duminica in jurul orei locale 20:00 (17:00 GMT), cauza incidentului ramanand deocamdata necunoscuta, conform Reuters si AFP."Informatiile disponibile indica faptul ca doua elicoptere au aterizat anterior la tabara Labolo, dintre care unul a reusit sa paraseasca zona in siguranta", a precizat politia nationala kenyana.Politia nu a dezvaluit identitatea victimelor, precizand ca intai vor trebui anuntate familiile acestora.Cel mai mare lac desertic din lume, lacul Turkana a fost plasat de UNESCO, in iunie 2018, pe lista patrimoniului expus pericolelor, fiind amenintat de un baraj hidroelectric si de proiecte de irigatie dezvoltate de vecinul sau de la nord, Etiopia.Supranumit "marea de jad", lacul Turkana se intinde pe o lungime de 249 kilometri de la nord la sud de-a lungul vaii Marelui Rift African, iar latimea sa maxima atinge 44 de kilometri.In urma cu mai putin de o luna, cinci persoane, dintre care trei americani, au murit in urma prabusirii avionului cu care calatoreau, in vestul Kenyei.