Un elicopter s-a rasturnat la aterizare in Siberia: Cel putin 15 raniti

Un elicopter de tip Mi-8 cu 21 de pasageri la bord si trei membri ai echipajului a fost prins intr-o furtuna de zapada, dupa ce a decolat din satul Baikit, au anuntat reprezentanti ai Ministerului rus pentru Situatii de Urgenta.Elicopterul s-a rastunat la aterizare.Persoanele ranite au primit ajutor medical, iar doua au ramas internate, au precizat oficiali in domeniul sanatatii.Politia ancheteaza accidentul. Elicopterul de tip Mi-8 - "Hip" in terminologia NATO - este un elicopter de talie medie cu doua turbine, conceput in timpul URSS, folosit larg in Rusia ca mijloc de transport.Mi-8 a fost implicat frecvent, in ultimele luni, in aterizari dure si alte incidente.