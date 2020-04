Un fotoreporter premiat cu Pulitzer a pierdut drepturile exclusive asupra unei imagini dupa ce a publicat-o pe Instagram

Ziare.

Stephanie Sinclair este fotograf profesionist, cunoscut pentru abordarea problemelor ce tin de drepturile omului. Lucrarile ei au fost publicate in The New York Times, revistele Time si National Geographic, intre altele, aminteste The Hollywood Reporter.Ea a publicat pe Instagram una dintre fotografiile realizate in Guatemala - o imagine in care apar o mama si un copil.Site-ul Mashable a contactat-o pentru ca voia sa foloseasca fotografia pentru un articol despre femeile fotograf. Mashable a oferit 50 de dolari pentru aceasta imagine. Sinclair a refuzat, dar site-ul a utilizat fotografia integrand in articol codul embed al postarii ei de pe Instagram. Sinclair a sustinut ca a fost o incalcare a drepturilor de autor.Judecatorul Kimba Wood a decis luni: "Sinclair a acordat Instagram dreptul de a sublicentia fotografia, iar Instagram si-a exercitat acest drept in mod valabil acordand Mashable o sublicenta de a prezenta fotografia".Wood a ajuns la aceasta conclusie dupa ce a fost discutat ca Sinclair a fost de acord cu termenii de utilizare ai Instagram atunci cand si-a creat contul. Prin aprobarea acestora, Instagram detine "o licenta globala a continutului, sublicentiabila, nonexclusiva si transferabila".Judecatorul a ajuns la aceasta decizie pentru ca "Sinclair a incarcat fotografia pe Instagram si, destinata publicului, ea a fost de acord ca Mashable, ca sublicentiat Instagram, sa includa fotografia in site-ul sau".Wood a respins propunerea ca Mashable trebuia sa aiba o autorizatie directa din partea lui Sinclair.Stephanie Sinclair sustine ca "este nedrept ca Instagram sa forteze fotografii profesionisti ca ea sa aleaga sa ramana in modul privat pe una dintre cele mai populare platforme de photo sharing din lume", a scris judecatorul.Wood a adaugat ca "fara indoiala, dominatia Instagram in social media privind partajarea de imagini, dimpreuna cu transferul de drepturi pe care Instagram il cere utilizatorilor sai, inseamna ca dilema reclamantei este una reala. Dar prin publicarea fotografiei pe contul ei public de Instagram, reclamanta a ales. Aceasta Curte nu o poate elibera din acordul pe care l-a facut".Fotografa premiata cu Pulitzer a schimbat starea contului de Instagram in "privat".