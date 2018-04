Un preot italian, obligat sa mearga la psiholog dupa ce a pierdut la jocuri de noroc peste 500.000 de euro din banii parohiei

Ziare.

Parintele Flavio Gobbo, de 48 de ani, a negociat cu procurorii un acord amiabil pentru o sentinta de doi ani de inchisoare cu suspendare, relateaza Corriere della Sera.In cadrul acordului, el a promis sa returneze banii gradual si a semnat un angajament ca va merge la un psiholog pentru a se trata de dependenta de jocuri de noroc, demers sustinut de superiorii sai ierarhici."In aceasta calatorie lunga si obositoare, parintele Flavio a gasit sprijin in principal in rugaciuni, dar si in vointa de a reveni curand in serviciul activ", a anuntat Dioceza din Treviso intr-un comunicat.Parintele Gobbo a renuntat la parohia sa din Spinea, din apropiere de Venetia, in octombrie 2016. La momentul respectiv, biserica locala a anuntat ca preotul sufera de epuizare.