Un ren a provocat un accident in Finlanda: Cel putin 10 soldati au ajuns la spital

Accidentul a avut loc, marti, in Laponia. "Un vehicul de transport blindat Pasi s-a ciocnit de cel care il preceda, dupa ce a incercat sa ocoleasca un ren", a explicat intr-un comunicat brigada Kainuu (est) de care apartineau militarii, arata AFP.Douazeci si opt de persoane se aflau la bordul celor doua vehicule in momentul accidentului. Douasprezece dintre ele au fost spitalizate si cinci se aflau inca sub observare miercuri.In Laponia finlandeza traiesc in jur de 340.000 de reni care reprezinta un adevarat pericol pentru soferi, cu atat mai mult cu cat acestor mamifere nu le mai este frica de vehicule cu motor.Aceste rumegatoare din familia cervidelor parcurg distante importante pentru a gasi de mancare, fara a se sinchisi de circulatia masinilor care s-a intensificat odata cu dezvoltarea turismului. Ele se aventureaza frecvent pe sosele, pentru a scapa de tantarii care se abat asupra padurilor din regiune la sfarsitul verii.La inceputul iernii, atunci cand zilele sunt mai scurte, pana la 20 de reni pot fi implicati zilnic in coliziuni, potrivit agentiei finlandeze pentru securitate rutiera.