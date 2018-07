Un salvator a murit dupa ce i-a aprovizionat pe copiii blocati de 13 zile intr-o pestera din Thailanda

Ziare.

"Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe drumul de intoarcere el insusi n-a mai avut destul oxigen", a anuntat viceguvernatorul provinciei Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck, relateaza AFP."Si-a pierdut constienta pe drumul de intoarcere, insotitorul sau in timpul scufundarii a incercat sa-l ajute si sa-l aduca", a precizat seful comandourilor Marinei, Passakorn Boonyaluck.Aceasta drama survine in timp ce salvatorii care ii cauta pe cei 12 copii si pe antrenorul lor de fotbal blocati de 13 zile intr-o pestera inundata se grabeau vineri sa avanseze in pregatirile lor de evacuare, inainte de revenirea prognozata a ploii.