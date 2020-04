Un sef de stat le cere fortelor de ordine sa-i ucida pe cei care nu respecta carantina

LIVE

"Nu am nicio indoiala. Ordinele mele sunt pentru Politie si Armata, daca exista probleme sau apare o situatie in care oamenii se cearta si viata (reprezentantilor fortelor de ordine - n.red.) este in pericol, trageti pentru a ucide", a declarat Duterte miercuri seara intr-un discurs televizat, transmite joi EFE."Mort. Daca imi faci probleme, te bag in mormant", a amenintat seful statului filipinez in aceeasi zi circa 20 de persoane din cartierul San Roque, din Manila, care au protestat - fara a avea autorizatie - in fata politistilor pentru a primi ajutor din partea statului pentru a se putea descurca.Izolarea unei bune parti a populatiei tarii, inclusiv a Manilei, si normele stricte de carantina si izolare au impiedicat milioane de persoane din cartierele sarace ale Capitalei care isi duc traiul de pe o zi pe alta sa gaseasca modalitati de a supravietui.Duterte a acuzat grupuri civile de stanga ca instiga la proteste. "Stangistilor, voi nu sunteti Guvernul. Nu mai provocati probleme si tulburari pentru ca, pana se incheie epidemia, voi ordona sa fiti arestati!", a amenintat presedintele filipinez, care a obtinut saptamana trecuta "puteri speciale" din partea Congresului pentru a combate pandemia.Aparatorii drepturilor omului si grupurile civile au denuntat, joi, declaratiile presedintelui, critici care s-au extins rapid pe retelele sociale, unde hashtagul(inlaturati-l pe Duterte) a devenit Trend Topic incepand de miercuri seara.