Un sef de stat sustine ca femeile denunta hartuirea sexuala doar daca barbatul e urat

En mi comentario sobre el acoso, no pretendi minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendio asi. iRechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas! - Lenin Moreno (@Lenin) February 1, 2020

"Noi, barbatii, suntem supusi permanent pericolului de a fi acuzati de hartuire", a declarat Moreno, in timpul unei sedinte la Guayaquil cu oameni de afaceri si finantisti carora le-a prezentat politica sa de dezvoltare economica, informeaza EFE."Si, desi este bine ca o fac (ca denunta actele de hartuire - n.red.), uneori, in cazurile de hartuire, se iau doar de acele persoane urate", a explicat presedintele ecuadorian, inainte de a continua: "Adica este hartuire atunci cand vine din partea unei persoane urate. Insa, daca persoana arata bine, potrivit canoanelor de frumusete, (femeile) nu mai cred ca a fost neaparat vorba despre hartuire".Inregistrarea video cu declaratiile sale a devenit virala pe retelele sociale si a generat reactii de tot felul, dar mai ales critici.Pentru a calma avalansa de reprosuri, Moreno a postat pe contul sau de Twitter un mesaj in care cerea scuze si a insistat ca respinge orice forma de violente la adresa femeilor."In comentariile mele cu privire la hartuire, nu am intentionat sa minimalizez chestiuni atat de grave precum violenta sau abuzurile. Imi cer scuze daca asa s-a inteles. Resping violenta impotriva femeilor in orice forma ar fi aceasta!", a scris presedintele ecuadorian.