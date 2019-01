Un sultan pasionat de fotbal si hochei va fi noul rege al Malaeziei

Ziare.

com

Malaezia este de la castigarea independentei, in 1957, o monarhie constitutionala cu un sistem neobisnuit: regele sau se schimba la fiecare cinci ani, fiind ales din randul familiilor regale ale fostelor regate din care este formata tara.Deoarece fostul rege a abdicat dupa doi ani de domnie, el trebuie inlocuit. Acum este randul familiei regale din statul Pahang de a domni in tara, dar sultanul sau este foarte in varsta. Prin urmare, el a decis sa abdice in favoarea fiului sau, Tengku Abdullah Shah (59 de ani), permitandu-i astfel Consiliului Regal, care se va intruni pe 24 ianuarie, sa-l aleaga in calitate de nou rege.Sultanul Abdullah Shah este cunoscut pentru interesul sau pentru sport. El este in prezent presedintele Federatiei asiatice de hochei si membru al Consiliului director al FIFA.Desi rolul sau este unul ceremonial, regele este foarte respectat in Malaezia si orice critica la adresa sa este interzisa. Portretul sau este afisat in locurile publice. Regele este si seful simbolic al islamului in tara, precum si seful onorific al armatei.