Versace a distrus un lot de tricouri cu care a infuriat China

Ziare.

com

Versace, cumparata in septembrie de compania Capri Holdings, a lui Michael Kors, a anuntat pe contul sau de pe reteaua Weibo, asemanatoare Twitter, ca a facut o greseala si ca de pe 24 iulie a retras de la vanzare si a distrus tricourile, transmite Reuters.Casa de Moda din Milano a devenit cel mai recent caz al unei companii implicate in probleme politice legate de China, care incepand de anul trecut a intensificat controalele privind modul in care firmele straine trateaza Hong Kong si Macao, foste colonii europene care fac acum parte din China, dar au un grad ridicat de autonomie."Versace reitereaza ca iubeste profund China si respecta cu tarie teritoriul Chinei si suveranitatea ei nationala", potrivit unui comunicat al companiei.Tricourile, ale caror imagini au fost postate pe retelele de socializare chineze, aveau inscriptionate o lista cu perechi de "orase-tari", intre care "New York-USA" si "Beijing-China". Au descris insa Hong Kong si Macau drept "Hong Kong-Hong Kong and Macau-Macau".Donatella Versace, sora fondatorului casei de moda Versace, Gianni, a publicat un comunicat similar pe contul ei oficial de pe Instagram."Nu am dorit niciodata sa arat o lipsa de respect fata de suveranitatea nationala a Chinei si din acest motiv am dorit sa imi cer scuze personal pentru aceasta lipsa de acuratete si pentru orice suferinta pe care as fi putut sa o provoc", a afirmat Donatella Versace.Biroul ambasadorului brandului Versace din China, Yang Mi, una dintre cele mai cunoscute actrite din tara, a anuntat pe contul de pe Weibo ca aceasta isi inceteaza contractul cu Versace din acest motiv."Integritatea teritoriala si suveranitatea Chinei sunt sacre si inviolabile", a anuntat Jiaxing Media intr-un comunicat.Intreruperea relatiei dintre Yang si Versace a fost, duminica, unul dintre cele vizualizate subiecte de pe Weibo, atragand peste 640 de milioane de vizualizari.