Vulcanul Fuego a erupt din nou, iar bilantul victimelor creste: 75 de morti si 200 de disparuti

Path of the deadly #pyroclastic flows generated by the explosive eruption of Guatemala's #Fuego volcano on 3 June 2018 that killed 62 people with over 200 people missing - AFP/Getty Images/Sismologia Mundial's Photos pic.twitter.com/E8JZQlX7YT - jaime s. sincioco (@jaimessincioco) June 4, 2018

Updated death toll is now over 60 for the eruption at #Fuego in Guatemala. Now one of the deadliest eruptions in years: https://t.co/WxwcVR8nWW pic.twitter.com/poHevwwlft - Erik Klemetti (@eruptionsblog) June 4, 2018

Satele din apropiere au fost ingropate in cenusa vulcanica si noroi, scrie BBC.Peste 1,7 milioane de persoane au fost afectate de eruptia de duminica, iar peste 3.000 de oameni au fost evacuati.Noua eruptie de marti a luat pe multa lume prin surprindere dupa ce vulcanologii declarasera ca eruptia de duminica s-a incheiat.Eddy Sanchez, seful Institutului National de Seismologie al Guatemalei, spusese ca "nu va fi nicio eruptie in urmatoarele zile"."Avem acum o numaratoare cu nume si orase in care oamenii au disparut si avem si un numar - 192 de persoane disparute", a declarat Sergio Cabanas, seful Agentiei pentru Gestionarea Dezastrelor.Numarul mortilor a fost comunicat de Institutul National de Medicina Legala pe Twitter.Cabanas a precizat ca nu a fost activata nicio alerta de evacuare inainte de eruptia de duminica. El a adaugat ca localnicii au fost antrenati pentru proceduri de urgenta, dar nu au putut implementa masurile, pentru ca activitatea vulcanica s-a desfasurat prea rapid.