Vulcanul Ubinas din Peru a erupt. Mai multe localitati au fost acoperite cu cenusa (Video)

Ziare.

com

"Au fost inregistrate trei noi explozii la vulcanul Ubinas, caracterizate prin expulzarea de cenusa solida si fina", a declarat directorul institutului, Hernando Tavera, citat de AFP.Cenusa a cazut peste mai multe localitati din apropiere. "Evident, cenusa afecteaza caile respiratorii ale oamenilor, animalelor si plantele", a spus Hernando Tavera.O coloana de gaz si cenusa s-a ridicat pana la aproximativ trei kilometri inaltime deasupra vulcanului, a adaugat el.Vulcanul, cu o inaltime de 5.672 de metri, este situat in regiunea Moquega, la 1.250 kilometri la sud de capitala Lima. Ultima mare eruptie a acestui vulcan s-a produs in 2017.Districtul Ubinas se afla in alerta portocalie din iulie, dupa producerea a doua explozii si a unei ploi de cenusa. Acest nivel de alerta este activat atunci cand un vulcan inregistreaza variatii semnificative in procesul sau eruptiv si le permite autoritatilor sa dispuna evacuari, daca este necesar, in zonele populate din apropiere.Locuitorii din sase sate din apropierea vulcanului au fost rugati sa foloseasca masti pentru a evita inhalarea de cenusa. Masti si ochelari au fost de asemenea distribuite in districtul Ubinas, cu 1.700 de locuitori.Autoritatile au anuntat livrarea a 8,5 tone de ajutor umanitar, in special alimente si haine.Peru este situat intr-o zona vulcanica si seismica numita "Cercul de Foc al Pacificului".