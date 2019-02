Zeci de mii de pasari au fost gasite moarte pe plajele din Olanda

Ziare.

Este vorba despre pescarusi Guillemot, care isi petrec cea mai mare parte din viata pe mare, unde se scufunda pentru mancare, arata The Guardian Mardik Leopold, biolog la Universitatea Wageningen, a declarat ca Olanda nu s-a mai confruntat cu un astfel de caz din 1980-1990 si a descris totul ca fiind un "incident major". Leopold a spus ca de vina ar putea fi o combinatie intre vremea proasta si inca ceva, dar inca nu stie exact despre ce este vorba.Biologul a adaugat ca pasarile moarte erau curate, dar foarte slabe. De asemenea, dupa ce au facut analize pe corpurile gasite, au descoperit ca pasarile aveau probleme intestinale, ceea ce indica infometarea. Acestia au cerut oamenilor sa le aduca pasarile moarte pe care le gasesc, pentru a le studia ca sa inteleaga de ce mor.Alte cateva sute de pasari bolnave au fost adunate de pe plaja si duse in diverse locuri pentru a fi ingrijite.O posibila cauza ar putea fi continutul a 291 de containere pierdute de pe o nava in timpul unei furtuni din noaptea de 2 ianuarie, ce s-a produs la nord de Ameland. Dintre acestea au fost recuperate o parte, dar 50 dintre ele inca sunt in apa. Leopold a spus ca nu stie ce se afla in containere, dar ca indiferent de continut tot se poate discuta despre poluare.Acesta a precizat ca in Germania si Belgia ca nu s-a intamplat nimic ca sa ii alarmeze, la ei fiind vorba despre cateva pasari moarte.A.G.