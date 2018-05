Zeci de mii de slovaci au protestat pentru alegeri anticipate si libertatea presei

After #JanKuciak's murder, #Slovakia's gov't resigned, but #pressfreedom is still threatened, esp. in public media @rtvs. In #Bratislava, 25000 ppl came to support its independence. Calls f/early elections reappear. Tomorrow, Jan & Martina had to have their wedding. #allforJan pic.twitter.com/R0bRcJh8pe - Pavol Szalai (@pavolszalai) 4 mai 2018

Conform cotidianului Dennik N, 25.000 de persoane au manifestat la Bratislava, iar marsuri mai mici au avut loc si in alte orase, relateaza AFP.Manifestatia a fost organizata in ajunul datei cand ar fi trebuit sa aiba loc nunta cuplului asasinat.Manifestantii au purtat pancarte pe care era scris: "Vrem alegeri", "La inchisoare cu Fico" (fostul premier - n.red.), "Nu suntem indiferenti".Peste 200 de jurnalisti din mass-media slovace au semnat recent o scrisoare pentru a-si exprima ingrijorarea privind functionarea radioteleviziunii publice - RTVS, in contextul in care mai multi reporteri si editori au fost demisi sau au parasit postul.In fata sediului RTVS, manifestantii, intre care si mai multi jurnalisti, au cerut o mass media publica independenta.Criza politica a izbucnit in Slovacia dupa uciderea in februarie a lui Jan Kuciak si a logodnicei sale. Acest jurnalist de investigatii ancheta in special cazuri de coruptie si legaturile unor oameni de afaceri italieni suspectati de relatii cu mafia calabreza, 'Ndrangheta, cu oameni politici slovaci, inclusiv din anturajul premierului de atunci, Robert Fico.Acesta din urma a demisionat intre timp si a fost inlocuit de Peter Pellegrini. Noul guvern al unei coalitii tripartite este compus in majoritate din persoane care au apartinut precedentului executiv, dintre care unii, ca Pellegrini, fost vicepremier, si-au schimbat doar atributiile.Schimbarea nu a convins, astfel ca manifestatiile antiguvernamentale continua cu regularitate in intreaga Slovacie.Parchetul slovac a decis, vineri, sa extradeze un om de afaceri italian cautat in tara sa pentru presupus trafic de droguri si citat in Slovacia de Jan Kuciak in articolul sau.Proprietar al mai multor companii in Slovacia, Antonino Vadala este acuzat de autoritatile slovace de tentativa de frauda cu subventii europene. El respinge categoric acuzatiile.