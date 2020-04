Zeci de pasageri ai unui feribot sunt dati disparuti in urma unui ciclon in Insulele Solomon

Ziare.

Victimele au cazut de la bordul MV Taimareho "in urma valurilor puternice aduse de ciclonul tropical Harold, intre insulele Guadalcanal si Malaita", dupa ce capitanul a ales sa navigheze joi noapte, in pofida avertismentelor de ciclon, a informat ziarul The Island Sun.Feribotul a reusit sa ajunga in zona Su'u din West Kwaio, insa in urma operatiunilor de cautare si salvare nu a fost gasita niciuna dintre persoanele disparute.Potrivit AFP, nava, avand drept destinatie insula Malaita, aflata la peste 120 de kilometri de capitala, transporta persoane catre satele lor de origine in cadrul programului guvernamental de masuri impotriva pandemiei de coronavirus.Autoritatea maritima a declarat ca au fost emise avertismente pentru ca navele nu sa paraseasca capitala Insulelor Solomon, Honiara, din cauza conditiilor meteo nefavorabile.