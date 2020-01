2020, plantatii de lebede negre

Dorin Popescu este presedinte al Asociatiei Casa Marii Negre / Black Sea House - Constanta, singurul think-tank geopolitic din Dobrogea si singurul din Romania destinat geopoliticii spatiului extins al Marii Negre, si coordonator al filialei ICDE Constanta. Este analist politic, expert in geopolitica, fost diplomat, publicist, cadru universitar si doctor in Filologie.

Analiza geopolitica a anului 2019, ca amplitudine a tendintelor manifestate in ultimul "cincinal", a fost propusa cititorilor Ziare.Com de catre subsemnatul inca din noiembrie 2019 (). Tusele analitice care s-au adaugat ulterior (si)confirma justetea evaluarilor noastre din analiza-cadru mentionata.Sintetic,se arata astfel:- va fi crescut gradul de impredictibilitate a provocarilor geopolitice, pe intreaga scala de manifestare, de la global la regional, de la vest la est etc.;- aliatii si partenerii strategici ai Romaniei au ramas/raman pasivi in regiunea extinsa a Marii Negre (cu notabila exceptie a NATO/SUA) si imuni la evolutiile tectonice din centrul si estul Europei (iliberale si populiste) si din vecinatatea estica actuala a Uniunii Europene (aici geopolitice);- Uniunea Europeana a ramas inerta si opaca in raport cu obligatiile autoasumate privind continuarea extinderii si pare ca nu isi poate reveni din upercutul Brexit si din pumnii geopolitici letali imbracati in manusi de box cu miros hibrid de Neva;- capacitatea de predictie si de actiune politica a Romaniei a ramas la fel de modesta (invocam aici, prioritar, ratarea oportunitatii de a construi viziune prin exercitarea presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene, revenirea Republicii Moldova in sfera directa de influenta ruseasca etc.) si nu poate ridica ziduri de protectie impotriva amenintarilor hibride de pe toate orizonturile.Nu stim sa existe un proiect vizionar al Bucurestiului privind Republica Moldova. Prin extensie, nu stim sa existe un proiect vizionar al Bucurestiului privind Republica Moldova, Ucraina, Georgia si Balcanii, spatii vazute ca fiind strategice din perspectiva vecinatatii estice a UE si a extinderii ei.(iunie 1920, Tratat prin care Marile Puteri recunoasteau Unirea Transilvaniei cu Romania). Ungaria va celebra in acest an, printr-o decizie a Adunarii sale Nationale,, cu trimitere directa la Tratatul de la Trianon, in timp ce Romania condamna retoric "incercarea de rescriere a istoriei si de aducere in discutie a unor pozitii revizioniste, care este inacceptabila si nu se potriveste realitatii Europei secolului XXI sau ambitiilor de cooperare bilaterala".actiunilor comemorative ale Budapestei va fi atins in iunie 2020 si este prefigurat de actiuni care au inceput deja in Parlamentul de la Bucuresti (reluarea eforturilor de promovare a proiectului legislativ privind autonomia Tinutului Secuiesc). Este lesne de inteles ca, iar temperarea acestora va depinde in mare masura nu doar de performantele diplomatice ale celor doua tari, ci si de agenda politico-electorala incarcata din urmatoarele luni, precum si de interesele politice ale actorilor din Bucuresti si Budapesta - care pot dinamiza sau imblanzi, dupa caz, istoria intr-un an cu provocari multiple si cinice.Din perspectiva de mai sus, nu sunt de neglijat unelecare contureaza o prietenie din ce in ce mai solida pe axa Budapesta-Moscova, precum initierea proiectelor comune ruso-maghiare de cercetare a spatiului, trimiterea unui astronaut maghiar in spatiu in 2024 (2024-2025), in cadrul Statiei Spatiale Internationale, cu suport logistic si tehnologic rusesc, deschiderea unei reprezentante la Moscova a Agentiei ungare de dezvoltare a exporturilor, dezvoltarea cooperarii in domeniul energetic (in special includerea Ungariei in proiectul TurkStream - prioritate declarata a Budapestei, proces care ar permite, teoretic, inceperea livrarilor de gaz rusesc in Ungaria prin intermediul acestui gazoduct inca in 2021) etc. Inrautatirea constanta a drepturilor identitare, culturale si lingvistice ale comunitatii maghiare din Ucraina, precum si istoria rautacioasa care ranjeste periodic in relatia romano-maghiara, par a fermenta si mai puternicdintre Moscova si Budapesta.la alegerile prezidentiale de la finele anului. Rusia pare a nu mai avea, aici, mai multe. Igor Dodon si-a probat suficient fidelitatea fata de Kremlin pentru a mai risca surprize din jobenul altfel generos al Lubiankai. Opozitia nu pare capabila sa promoveze o figura cu sanse, iar cea actuala (Maia Sandu) pedaleaza in gol, fara suport explicit din partea mediilor care pot da substanta acesteia. In 2020, competitia geopolitica dintre Est si Vest se va juca aici simplu, cu miza permanentizarii la varf a actorilor pro-rusi. Uniunea Europeana nu tese paradigmatic la Chisinau, epuizata de luptele fratricide si clandestine din interior. Noua Comisie Europeana construieste greu planuri, viziuni, chiar reactii (a se vedea situatia exploziva din Orientul Mijlociu), iar vecinatatea estica nu va reprezenta sub nici o forma o prioritate reala de actiune, mai ales ca Balcanii asteapta in continuarein relatia cu Uniunea Europeana, dupa dusul rece primit din Paris in aceasta iarna de Albania si Macedonia de Nord.Aceasta regiune nu consimte inca scenariului de abandon la care pare a fi fost condamnata de catre marii actori politici inca de anul trecut, de aici seismele moderate - care, cel mai probabil, se vor produce inertial in anii urmatori. Cred totodata ca razboiul din Donbas va ramane o tema perena fara evolutii spectaculoase in 2020, in pofida arsenalului diplomatic si retoric care construieste periodic solutii de hartie.. Nu doar evolutiile recente de la Bagdad, dar si reactiile concrete ale Washingtonului, Londrei, Parisului si Berlinului (la aceste evolutii si in general) probeaza un. Washingtonul joaca solo la Damasc, Teheran, Bagdad, Phenian etc.; Parisul amana unilateral Albania si Macedonia de Nord si construieste armate europene, negocieri pentru est, Europe la Vladivostok etc.; Berlinul continua glorios cursa spre Europa a gazoductului Nord Stream 2, pe care patronii sai il enunta a fi functional la mijlocul acestui an; Marea Britanie testeaza Brexitul ca platforma de joc global propriu si anunta trimiterea unilaterala in Orientul Mijlociu a doua nave cu personal SAS /etc.. Lista pare lunga si impredictibila, iar. Comunitatea internationala nu si-a mai probat de mult capacitatea de a evita crize prin negocieri solide intre actanti. In aceasta chimie a disperarii,, indiferent de numele sau geografia ei.As indrazni sa anticipez, avand in vedere turbulenta din ce in ce mai neastamparata a regiunii, in toate formele ei suprapuse, conotative sau complementare (Europa Centrala si de Est, vecinatatea estica a UE, regiunea extinsa a Marii Negre etc.), ca o. In contextul in care Orientul Mijlociu isi atribuie, orgolios, o criza de impact global, iar Balcanii tac resemnat,Cine pune degetul predictiei pe harta va gresi repede. Premise ale crizei cresc peste tot in jurul nostru si in interior.