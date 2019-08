A inceput summit-ul G7, in care liderii marilor puteri ale lumii cauta solutii pentru crizele mondiale. Iata ce s-ar putea discuta

Premierul Indiei, Narendra Modi, soseste la summit-ul G7. Sursa foto: Arhiva Hepta.ro

Macron a anuntat pe Twitter inceperea summit-ului

#G7Biarritz has begun. We may not accomplish everything we've set out to, but we'll do our best to be effective to ensure your security, create more jobs and fight the inequality you are suffering. I'll keep you posted on our progress. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2019

Proteste in prima zi de summit

Summitul de la Biarritz e pazit strasnic, de 13.000 de politisti

Ziare.

com

Din G7 fac parte doar state cu economii puternice: Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii.Rostul summit-urilor, cum este cel de la Biarritz, este sa le permita sefilor acestor state sa discute - intr-o atmosfera relativ intima si in prezenta a numai cativa asistenti si consilieri personali - despre marile probleme geopolitice si economice ale lumii.La aceste summit-uri participa, de regula, si presedintele Comisiei Europene si al Consiliului European. In acest an, insa, va lua parte la discutii doar Donald Tusk, presedintele Consiliui European. Jean Claude Junker a invocat motive medicale si si-a anulat participarea.Potrivit Reuters , gazda summit-ului din acest an, presedintele francez Emmanuel Macron, si-ar dori sa ii invite pe participanti sa discute despre: apararea democratiei, egalitatea de gen, educatie si mediu.Ca discutiile sa nu fie rupte de contextul global, Macron a invitat la summit lideri din Asia, Africa si America Latina. Spre exemplu, presa a dat publicitatii, in cursul zilei de sambata, imagini cu premierul Indiei, Narendra Modi, care a sosit la Biarritz.Pe agenda de lucru a summit-ului din 24-26 august ar putea figura, insa, si unele subiecte mai delicate, asupra carora e foarte posibil ca liderii sa nu cada de acord cu niciun chip.Unul dintre aceste subiecte este mersul economiei, la nivel international.Potrivit CNN , presedintele american, Donald Trump, a cerut din timp ca la inceputul programului de discutii - adica duminica dimineata - se se organizeze o intalnire pe teme economice. Surse au apreciat, insa, ca Trump si-a dorit intalnirea mai degraba ca sa isi prezinte propriile realizari.Daca acesta va fi cazul, s-ar putea crea tensiuni, in conditiile in care multi dintre liderii celorlalte state din G7 sustin ca, prin politica sa de taxare a marfurilor din afara SUA, Trump creeaza probleme in economia internationala.Trump a avertizat de curand chiar tara gazda a summit-ului, adica Franta, ca ii va pune taxe impovaratoare pe vinurile exportate in SUA , in cazul in care Parisul va indrazni sa taxeze suplimentar companiile americane de IT.La Biarritz s-ar putea discuta si despre eventuale solutii de securitate, in cazul izbucnirii unui razboi intre India si Pakistan. Cele doua state isi disputa teritoriul fostului principat Kasmir. Marea problema este ca atat India, cat si Pakistan au arme nucleare, asa ca un razboi intre ele ar pune intreaga lume in pericol.Situatia Iranului - care refuza sa renunte la inarmarea nucleara si se afla intr-o relatie tensionata cu Statele Unite - ar putea fi, de asemenea, discutata.In plus, presedintele Emmanuel Macron ar putea dori sa discute pe larg despre incalzirea globala, care - potrivit mai multor specialisti - a cauzat miile de incendii din bazinul Amazonului , care mistuiesc acum padurea de pe 7,4 milioane de kilometri patrati.Deja Macron sustine ca presedintele Braziliei (una dintre tarile in care padurea arde) l-a mintit, nerspectandu-si "angajamentele climatice". In context, Macron a spus chiar ca vrea blocarea acordului dintre UE si Mercosur (alianta a statelor din America Latina din care face parte din Brazilia).Dar o discutie despre incalzire globala l-ar putea irita pe Trump. In repetate randuri, acesta a declarat ca incalzirea globala este. In plus, Trump si-a retras unilateral tara din Acordul de la Paris, un plan pe 5 ani pentru reducerea efectelor incalzirii globale.Emmanuel Macron a anuntat sambata seara, pe Twitter, ca summit-ul G7 a inceput. El a promis ca liderii statelor membre vor face tot posibilul pentru securitate, crearea de noi locuri de munca si combaterea inegalitatilor, potrivit Agerpres."Poate nu vom realiza tot ceea ce am inclus pe agenda, dar vom face tot posibilul pentru a fi eficienti pentru a va garanta securitatea, a crea mai multe locuri de munca si a lupta contra inegalitatilor pe care le suportati", a scris seful statului francez pe Twitter.Cum vor decurge discutiile ramane sa aflam. Sambata, Trump si Macron au luat pranzul, la Biarritz. Dupa eveniment, Trump le-a spus jurnalistilor: "Pana aici, toate bune! Vremea e fantastica. Oamenii se inteleg unii cu ceilalti. Simt ca vom realiza multe in zilele urmatoare!".Mii de oameni - de la "veste galbene" pana la separatisti din Tara Bascilor - au protestat sambata la Hendaye, un oras din apropiere de Biarritz. Manifestantii s-au declarat nemultumiti de politicile economice si climatice promovate de G7.Spre exemplu, Alain Missana, unul dintre liderii "vestelor galbene" a explicat pentru Reuters ca, din punctul sau de vedere "sunt din ce in ce mai multi bani pentru bogati si tot mai putine resurse pentru saraci".E insa putin probabil ca manifestantii sa reuseasca sa le tulbure linistea liderilor G7. Temandu-se ca astfel de actiuni de strada vor strica summit-ul, autoritatile franceze au mobilizat nu mai putin de 13.000 de politisti care sa asigure paza.Ramane sa aflam daca liderii tarilor din G7 vor reusi sa ajunga la intelegeri, in timpul discutiilor.