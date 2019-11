Acord istoric in Chile, pentru o noua Constitutie

Ziare.

Vineri, mii de manifestanti au iesit in strada in centrul orasului Santiago, in Plaza Italia, loc devenit emblematic pentru protestatari."Toata atentia este asupra Constitutiei, dar exista lucruri mai urgente: pensile, educatia... Cat tiimp va trece pana cand noua Constitutie va rezolva problemele? Trebuie facut ceva acum", a afirmat Raul Opazo, un profesor in varsta de 39 de ani, citat de AFP.Acordul politic "nu rezolva nimic, politicienii le-au dat un calmant oamenilor. Si ce se va alege de revendicarile noastre sociale?", a afirmat si Leslie, menajera in varsta de 27 de ani.Dupa mai multe ore de negocieri in parlament, coalitia guvernamentala de dreapta a presedintelui Sebastian Pinera si principalele partide de opozitie au semnat un "Acord pentru pace si pentru noua Constitutie", conform caruia va avea loc un referendum in aprilie 2020.La referendum, alegatorii vor optaintre doua variante: inlocuirea Constitutiei sau modificarea Constitutiei.In urma cu cateva zile, guvernul chilian a acceptat schimbarea Constitutiei din timpul dictaturii Pinochet. Actuala Constitutie, in vigoare din 1980, a suferit pana acum peste 200 de modificari ale unui numar de peste 40 de articole.De la inceputul furiei sociale declansata la 18 octombrie de scumpirea pretului biletului de metrou, o contestare care s-a soldat cu 20 de morti 1.000 de raniti, protestatarii din Chile au denuntat inegalitati sociale in domeniile educatiei, sanatatii si pensiilor.