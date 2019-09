Aeroportul din Dubai a suspendat pentru scurt timp zborurile din cauza.... unei drone

Ziare.

com

Doua avioane care urmau sa aterizeze au fost redirectionate in cele 15 minute cat miscarile aeronavelor au fost intrerupte incepand cu ora locala 12:36 (08:36 GMT).Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mari din lume, a fost afectat de mai multe ori in ultimi ani de astfel de incidente provocate de patrunderea neautorizata a unor drone.Incidentul de duminica survine si in timp ce regiunea este marcata de tensiuni in urma atacului din 14 septembrie cu drone si rachete de croaziera asupra a doua importante instalatii petroliere din Arabia Saudita vecina.