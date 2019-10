Americanii au deja arme ca-n filmele SF! De cateva zile, militarii testeaza un laser pentru distrugerea dronelor

Ziare.

Arma cu laser este produsa de Raytheon. Aceasta companie a primit in luna august un contract in valoare de 23,8 milioane de dolari pentru a produce doua lasere cu care militarii sa lupte impotriva dronelor.Pe 22 octombrie, Raytheon a livrat deja o prima arma, pe care armata americana o va testa timp de un an inainte de a decide daca urmeaza sa o introduca, oficial, in dotarea militarilor, relateaza UPI Laserul cu care pot fi doborate dronele se poate alimenta de la o priza normala de 220 V sau de la un generator. O singura incarcare a armei - sustine Raytheon - poate garanta zeci de "focuri" precise de laser impotriva unor drone.Tot in vara acestui an, Raytheon a primit si un alt contract de la americani, in valoare de 16 milioane de euro pentru a contrui un dispozitiv cu microunde, tot pentru doborarea dronelor inamice.Daca se dovedeste eficient si stabil, acest tip de dispozitiv cu microunde ar putea fi, de asemenea, inclus in dotarea curenta a armatei SUA.G.K.