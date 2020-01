Angajatii Boeing dezvaluie ca modelul Max 737 are probleme mari: A fost proiectat de clovni supervizati de maimute!

Ziare.

Avionul Boeing 737 Max a ajuns in atentia publicului in urma a doua tragedii. Mai intai, in octombrie 2018 o astfel de aeronava s-a prabusit in Indonezia, cauzand moartea tuturor celor 189 de oameni aflati la bord.A urmat apoi tragedia din martie 2019, cand un alt Boeing 737Max s-a prabusit in Etiopia. Alti 157 de oameni au murit.O lume intreaga s-a intrebat atunci daca nu cumva de vina pentru aceste tragedii este chiar modul in care functioneaza modelul de avion Boeing 737 Max. Sa aiba cumva avioanele vicii de proiectare sau de constructie? Nu s-a aflat cu certitudine.Boeing a avut, in mod evident, mult de pierdut, in urma tragediilor, din cauza ca nu putini au fost cei care si-au pierdut increderea in siguranta transportului aerian cu modelul 737 Max. Si oamenii aveau si dreptate sa fie sceptici, dupa cum arata o serie recenta de date, potrivit Reuters. Mai exact, saptamana trecuta, chiar Boeing a facut publice o serie de conversatii ale angajatilor sai, care isi exprima neincrederea in acest aparat de zbor.Spre exemplu, pe 8 februrarie 2018 - cand 737 Max era deja in uz si cu circa 6 luni inainte de prabusirea din Indonezia - un angajat al Boeing isi intreba un coleg: "Tu ti-ai lasa familia sa calatoreasca intr-un Max (pilotat de oameni fara antrenament in simulator - n.red.)? Eu n-as face-o". "Si nici eu", a raspuns celalalt angajat al Boeing.Intr-un alt mesaj, un angajat al Boeing sustine ca modelul 737 "a fost roiectat de clovni supervizati de maimute". In plus, unii dintre angajati sustineau ca li s-a cerut sa musamalizeze neconformitati si ca nu vad cum ar scoate-o la capat, daca li se va cere din nou sa faca asta.Boeing a incercat, in repetate randuri, sa evite sa mai investeasca in pregatire in simulator a pilotilor, inainte de a le da pe mana aeronavele 737 Max. Compania sustinea ca nu e nevoie de astfel de pregatire, de vreme ce 737Max era similar cu predecesorul sau 737 NG, cu care pilotii erau deja obisnuiti.Iar pregatire in simulator a pilotilor dureaza si e foarte scumpa.Boeing s-a razgandit, insa, dupa ce modelul Max 737 a fost consemnat la sol, in urma prabusirilor. Iar acum sustine testarile suplimentare si instruirea adecvata a pilotilor, in incercare de a-si vedea din nou avionul in aer.