Arabia Saudita numeste pentru prima oara o femeie ambasador la Washington

Printesa Rima bint Bandar il va inlocui la Washington pe printul Khaled ben Salmane, frate mai mic al puternicului print mostenitor Mohammed ben Salmane, numit ministru-adjunct al apararii. Ea va fi prima femeie care ocupa acest post-cheie al diplomatiei saudite, relateaza AFP.Printesa Rima este fiica printului Bandar ben Sultan, care a fost ambasador in SUA din 1983 pana in 2005. Considerata o militanta pentru drepturile omului, ea a facut campanie indeosebi pentru o mai mare participare a lor in domeniul sportului saudit."Printesa Rima va fi prima ambasadoare din istoria saudita", a scris pe Twitter fondatorul grupului de reflectie prosaudit Arabia Foundation, Ali Shihabi, estimand ca este vorba de "un semnal puternic pentru integrarea femeilor in guvern si in forta de munca" in regatul ultraconservator.Numirea printesei survine in timp ce imaginea liderilor sauditi a fost profund afectata de asasinarea de catre un comando venit de la Ryad a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in octombre 2018 in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul.Cazul Khashoggi a pus in incurcatura Administratia americana, care doreste sa-si mentina alianta strategica cu regatul saudit.Senatul SUA considera ca Mohammed ben Salmane, alias MBS, este "responsabil" de moartea lui Khashoggi, care colabora indeosebi cu cotidianul The Washington Post.Dar Ryadul neaga categoric implicarea printului mostenitor, punand in cauza responsabili de rang mai mic prezentati drept elemente "necontrolate" si care au fost adusi in fata justitiei.