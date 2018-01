Au fost reluate cautarile avionului disparut in urma cu patru ani in Oceanul Indian. Vor fi folosite drone marine

Ziare.

com

Nava Seabed Constructor care apartine firmei specializate in cercetari submarine Ocean Infinity a ajuns in zona si a lansat mai multe drone, a precizat directorul general al Aviatiei civile din Malaysia.Nava, sub pavilion norvegian, este echipata cu opt drone dotate cu sonare si cu camere de filmare care sunt capabile sa coboare pana la adancimi de 6.000 de metri.Pe 8 martie 2014, Boeing-ul 777 care efectua zborul MH370 spre Beijing a disparut de pe ecranele radarelor, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Kuala Lumpur.Cautarile de atunci desfasurate pe o suprafata de 120.000 kilometri patrati in sudul Oceanului Indian, pe baza analizei traiectoriei posibile a aparatului, nu au scos la iveala nicio urma a aeronavei. Cautarile pe mare in cooperare cu Malaezia si China, tara de unde proveneau majoritatea victimelor au fost suspendate in ianuarie 2017.Conform unui acord cu guvernul malaezian, firma Ocean Infinity nu va fi platita decat daca va gasi avionul sau utiile negre, in caz de succes urmand sa primeasca pana la 70 milioane de dolari.Noua zona de cautari se intinde pe 25.000 kilometri patrati, la nord de precedenta, in sudul Oceanului Indian. Operatiunile vor dura cel mult trei luni.