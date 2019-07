Benjamin Netanyahu a devenit cel mai longeviv premier israelian in functie, in ciuda scandalurilor de coruptie

Ziare.

In varsta de 69 de ani, Netanyahu e premier deja de 4.876 zile, cu una in plus fata de Ben-Gurion. Mandatele actulualul premier in fruntea executivului israelian n-au fost, insa, consecutive.Mai exact, Benjamin Netanyahu - caruia prietenii ii spun "Bibi" - a devenit cel mai tanar premier din istoria Israelului in anul 1996 (pe cand avea doar 46 de ani) si a ramas in functie pana in 1999. Ulterior, a fost reales in 2009, an din care a reusit sa isi pastreze mandatul pana astazi.In acest moment, insa, viitorul lui Netanyahu in functie este incert, din mai multe motive. Printre ele se numara si faptul ca, in 2019, premierul n-a reusit sa formeze o majoritate politica si un guvern, asa ca momentan conduce unul interimar, pana la alegerile anticipate programate pentru luna septembrie a acestui an, informeaza BBC Netanyahu are experienta politica necesara pentru a-si asigura un viitor politic si chiar mentinerea la conducerea Guvernului. Problema sa este ca se confrunta si cu mai multe acuzatii de coruptie.Mai exact, mai multi procurori israelieni sustin ca Netanyahu ar putea fi pus sub acuzare pentru mai multe fapte de coruptie, printre care abuz de incredere si luare de mita. Pana la acest moment, insa, Netanyahu a negat toate acuzatii, iar audierile in urma carora putea fi pus sub acuzare au fost amanate.In schimb, pentru a nu merge la inchisoare, sotia premierului israelian, Sara Netanyahu, a recunoscut recent ca a cheltuit ilegal sume uriase din banii publici ai israelienilor pe mancare . In plus, sotia premierul s-a angajat sa returneze parte din bani.G.K.