Berlusconi poate ocupa, din nou, functii publice in Italia

Berlusconi a fost condamnat pentru frauda fiscala in 2013, iar acest lucru a dus la demiterea sa din camera superioara a Parlamentului italian si la aplicarea interdictiei de a ocupa functii publice pentru urmatorii sase ani.Cu toate acestea, instanta din Milano a decis ca interdictia aplicata fostului premier italian sa fie ridicata mai devreme pentru buna purtare."In sfarsit, cinci ani de nedreptate au ajuns la sfarsit. Berlusconi poate fi din nou un candidat", se arata intr-un comunicat al formatiunii Forza Italia, partidul lui Berlusconi.Berlusconi, in varsta de 81 de ani, a ocupat functia de premier al Italiei de patru ori.In cadrul alegerilor parlamentare din luna martie, Berlusconi a desfasurat o campanie activa, insa Forza Italia a obtinut rezultate sub asteptari. Din cauza condamnarii sale, Berlusconi nu a putut fi candidat pentru partidul sau, ceea ce va fi posibil acum. alegeri.