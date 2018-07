Britanicii au spioni minori care lucreaza sub acoperire la investigarea infractiunilor de mare risc

Ziare.

Documentul a aparut la jumatatea lunii iulie si critica propunerea Ministerului de Interne britanic de a le prelungi minorilor spioni durata misiunilor de la o luna la patru luni. Motivul invocat de Ministerul de Interne Britanic pentru prelungire: actuala procedura, care presupune prelungirea misiunii dupa fiecare luna, pune prea multa presiune pe acesti mici agenti sa obtina rezultate rapid.In opinia secretarului de stat pentru securitate, Ben Wallace, spionii minori sunt 'vitali' pentru activitatea de culegere de informatii."Intrucat tinerii sunt din ce in ce mai implicati, atat ca raufacatori cat si ca victime in (...) terorism, violente de grup, trafic cu droguri si exploatarea sexuala a copiilor, acesti spioni minori pot fi tot mai utili pentru prevenirea sau actiunea impotriva acestor acte.Ar putea fi dificil de obtinut informatii despre gruparile infractionale fara penetrarea acestor retele de catre tineri spioni sub acoperire", explica responsabilul britanic, citat in raport.El nu a dezvaluit numarul minorilor pe care serviciile de securitate britanice ii folosesc in diverse misiuni, mentionand doar ca "sunt foarte putin numerosi".Comitetul parlamentar se intreaba, in schimb, in raportul sau, "in ce masura minorii pot fi folositi pentru actiuni secrete de supraveghere" si isi manifesta preocuparea fata de propunerea guvernului de a le extinde durata misiunilor.