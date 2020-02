Burundi: Peste 6.000 de cadavre au fost gasite in gropi comune

Ziare.

com

Presedintele comisiei, Pierre Claver Ndayicariye, a declarat ca au fost descoperite ramasitele a 6.032 de persoane, dar si mii de gloante. Unele victime au putut fi identificate datorita unor articole vestimentare sau a unor obiecte personale.Burundi este o mica natiune africana cu un trecut violent, marcat de ocupatie, razboi civil si decenii de masacre.Referindu-se la un masacru despre care se crede ca a vizat grupul etnic hutu, Ndayicariye a spus ca familiile victimelor au putut sa "rupa tacerea" impusa in urma cu 48 de ani.Populatia statului Burundi este formata din grupurile entice tutsi si hutu. Razboiul civil, in care au murit 300.000 de oameni si care s-a incheiat in 2005, a avut conotatii etnice.Comisia pentru Adevar si Reconciliere a fost infiintata in 2014 pentru a investiga atrocitatile care au avut loc in tara in perioada 1885 (cand strainii au sosit in Burundi) - 2008 (cand a fost implementat total un acord de pace).Pana in prezent, in tara s-au gasit peste 4.000 de gropi comune si au fost identificate cel putin 142.000 de victime ale violentelor.