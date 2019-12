Cat de periculos e sa calatoresti cu Uber, in Statele Unite? Compania a anuntat cati pasageri au avut de suferit

Ziare.

Raportul Uber indica faptul ca nu mai putin de 6.000 de femei au fost hartuite sexual de soferii parteneri, in anii 2017 si 2018, in timpul curselor de ridesharing. Analisti citati de Reuters sustin ca - in conditiile in care Uber a intermediat in perioada mentionata nu mai putin de 2,3 miliarde de curse, in America - e greu de spus daca numarul de hartuiri sexuale este mare sau mic, din punct de vedere statistic.Cert este, sustin analistii, ca publicarea acestui raport indica faptul ca societatea Uber Technologies e interesata de siguranta pasagerilor si vrea sa ia masuri pentru a o imbunatati. Altfel, n-ar fi fost transparenta cu privire la incindentele petrecute in timpul curselor!Realitatea este, insa, ca vrand-nevrand, Uber trebuie sa dea dovada de transparenta si sa isi imbunatateasca serviciile. Altfel, si-ar putea pierde dreptul de a activa in marile orase.Deja, in urma cu cateva luni, autoritatile din Londra au refuzat sa prelungeasca licenta Uber in oras, motivand ca societatea le permite soferilor sa devina parteneri si sa transporte persoane fara a face dovada ca au intr-adevar pregatirea necesara pentru asta.De altfel, intreaga industrie incepe sa puna accent pe transparenta. Astfel, principala rivala a Uber din SUA - adica societatea Lyft - a anuntat ca se pregateste, la randul ei, sa publice un raport cu numarul de incidente petrecute in timpul curselor sale.