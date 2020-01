Ceasul simbolic al Apocalipsei, mai aproape ca niciodata de "Sfarsitul lumii"

Ziare.

Ceasul Apocalipsei a fost creat in 1947, iar miezul noptii simbolizeaza Sfarsitul lumii, Consiliul de directori al Buletinului oamenilor de stiinta in domeniul nuclear fiind cel care fixeaza limbile orologiului, in fiecarui an."Mai sunt 100 de secunde pana la miezul noptii. Am ajuns sa indicam in secunde cat de aproape este Omenirea de catastrofa, nu ore, nici macar minute. Ne aflam in fata unei adevarate urgente: o situatie inacceptabila a lucrurilor in lume, care elimina orice marja de eroare sau o noua amanare", a precizat, intr-un comunicat, presedintele Buletinului, Rachel Bronson.Referitor la factorii care au determinat modificarea orei Ceasului Apocalipsei, Bronson a precizat ca, in principal, este vorba despre amenintarea armelor nucleare si a schimbarilor climatice.In 2018, Ceasul Apocalipsei a fost setat la 11:58 p.m., ramanand la fel si in 2019, luand in calcul amenintarile Coreei de Nord privind arsenalul nuclear, dar si schimbarile climatice.