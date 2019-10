Chile se confrunta cu cele mai aprige violente din ultimii 30 de ani. Spitalele nu mai reusesc sa trateze toti ranitii (Video)

Ziare.

Christopher Madrid, un student de 25 de ani internat acum la spitalul Posta (di Santiago de Chile), le-a povestit jurnalistilor cum a fost impuscat."Soldatul era la 40 de metri distanta. S-a uitat la mine si a tras", a spus tanarul, amintindu-si ca, desi s-a ferit, glontul l-a atins la frunte si i-a deschis o rana de vreo 4-5 centimetri.De regula, la spitalul Posta ajung mai degraba pacienti bolnavi de gripa si victime ale accidentelor. De cateva saptamani, insa, paturile sunt pline de pacienti cu plagi impuscate, multe chiar in zona capului, transmite The Guardian Cadrele medicale au ajuns sa traiasca in spital. Motivul: au multi pacienti de ingrijit si - in conditiile in care e stare de urgenta iar soldatii patruleaza mereu pe strazi - medicilor si asistentelor le-ar fi greu sa bata drumul dus-intors pana acasa.Din pacate, oricat ar lucra, cadrele medicale reusesc cu greu sa ingrijeasca pacienti, din cauza lipsei materialelor sanitare. Surse din spital au spus ca nu mai au nici macar materiale de baza, cum ar fi manusile de unica folosinta. E criza si de sange si medicamente. Iar medicii au de ales intre a-i trata asa cum ar trebui pe toti pacientii sau a pastra materiale doar pentru cei care sunt la un pas de moarte.Personalul medical a ajuns chiar sa improvizeze si sa refoloseasca parte din materiale.Cetatenii nevoiasi au cele mai mici sanse sa primeasca la timp asistenta medicala corespunzatoare.Oficial, 470 de protestatari din Chile au fost impuscati in ultimele saptamani, in timpul celor mai ample si mai violente proteste din tara de la incheierea guvernarii juntei conduse de Augusto Pinochet. In realitate, sustin surse medicale, numarul ranitilor ar fi mult mai mare. In consecinta, autoritatile - ca recunosc sau nu acest lucru oficial -ar trebui macar sa puna la dispozitia spitalelor mijloace necesare tratarii ranitilor.