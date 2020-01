Chinezii au creat un tren de mare viteza care circula autonom. Are 5G si ar putea face senzatie la Jocurile Olimpice din 2022

Ziare.

Chinezii se pregatesc intens pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2022. In cadrul uriasului proiect, au construit si o cale ferata de mare viteza, lunga de circa 173 de kilometri, care leaga Beijing de Zhangjiakou, potrivit CNN In sine, constructia unei noi cai ferate de mare viteza n-ar fi ceva exceptional, pentru China. Iesit din comun este ca, intre Beijing, Yanqing si Zhangjiakou (toate, orase in care se vor desfasura evenimente olimpice) va circula un tren de mare viteza fara mecanic de locomotiva, scrie CNN.Trenul este produs de CRRC - cel mai mare producator de material rulant din lume - si face parte din seria Fuxing.Pe traseu a fost inclusa si o statie la Badaling Chang Cheng, cea mai populara sectiune a Marelui Zid Chinezesc.Deja pe calea ferata inteligenta dintre Beijing de Zhangjiakou circula 30 de trenuri de mare viteza pe zi.Doar sase dintre ele sunt, insa, "inteligente", deplasandu-se fara interventia unui mecanic de locomotiva. De fapt, un mecanic se afla la bord, pentru orice eventualitate. Trenul porneste singur, isi adapteaza singur viteza in mers si opreste tot autonom, in statiile de pe traseu.In plus, trenul este dotat cu tehnologie 5G si iluminat adaptiv. Mai mult, fiecare pasager are la dispozitie un touch-screen si incarcatoare wireless pentru dispozitivele electronice.Un bilet in aceste trenuri autonome costa echivalentul a 38 de dolari, fiind de peste trei ori mai scump decat biletele pentru un tren clasic de mare viteza. Chiar si asa, biletele in trenurile inteligente se dau ca painea calda. Ca sa prinda loc intr-un astfle de tren, calatorii trebuie sa isi rezerve locul cu doua zile inainte!Interesant este ca inginerii chinezi nu s-au limitat la a moderniza trenurile. Si statiile au fost regandite - si dotate cu tehnologie robotica si softuri de recunoastere faciala - atfel incat sa le ofere calatorilor indicatii, ajutor cu bagajele si servicii de check-in online.