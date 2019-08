Clipul zilei: Un liliac zboara naucit printr-un avion plin de pasageri

me, twice a year: "i'll never fly spirit again."

me, this morning, after deciding i'd rather save 12 dollars: pic.twitter.com/ASqk3bb89j - Peter Scattini (@jpscattini) July 31, 2019

Ziare.

com

Avionul zbura din Carolina de Nord spre New Jersey, incidentul avand loc la finalul lunii iulie.Un calator, Peter Scattini, a filmat liliacul si a publicat imaginile pe Twitter, unde au strans aproape 150.000 de vizualizari si peste 1.000 de retweet-uri.Potrivit pasagerului, liliacul a aparut la jumatate de ora dupa ce aeronava a decolat, relateaza Time Un purtator de cuvant al liniei aeriene, Derek Dombrowski, a confirmat incidentul si a precizat ca, cel mai probabil, animalul a intrat in avion in timpul mentenantei, care are loc noaptea."Aeronava a fost dezinfectata si, ca masura de precautie, am cautat peste tot dupa alti lilieci. Nimeni nu a fost ranit in acest incident, nici macar liliacul", a declarat Dombrowski.In cele din urma, animalul a intrat in toaleta aeronavei si a fost prins acolo.