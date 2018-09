CNN: Rudolph Giuliani a tarat prin noroi politica SUA, prin scrisoarea trimisa lui Iohannis

Ziare.

Intr-un amplu material, prestigioasa institutie de presa CNN enumera motivele pentru care gestul lui Rudy Giuliani este intolerabil si face rau atat Romaniei, cat si Statelor Unite."Romanii lupta de ceva vreme pentru a dezradacina coruptia din tara lor si risca sa piarda aceasta lupta. Zeci de mii au iesit in strada pentru a apara statul de drept si cu totii au vazut pana acum un aliat in Statele Unite. De aceea, cand un site local a publicat scrisoarea pe care Giuliani i-s trimisese presedintelui Romaniei, neincrederea a explodat ca o bomba.Desi pare incredibil, scrisoarea lui Giuliani il indemna pe presedintele roman sa potoleasca activitatea DNA, sustinand ca eforturile acesteia anti-coruptie cauzau 'daune statului de drept, sub masca aplicarii eficiente a legii' (...) Giuliani scria ca cei care au fost acuzati si condamnati ca urmare a exceselor DNA ar trebui sa se bucure de amnistie", se arata in materialul publicat de CNN Aceeasi institutie mai scrie ca "Giuliani este un avocat independent si un om de afaceri. E liber sa apere criminali si escroci. Dar e si un avocat foarte cunoscut al presedintelui Trump. Oamenii din intreaga lume il vad la televizor vorbind in numele lui Trump. In consecinta, cuvintele lui - chiar daca el sustine ca nu au legatura cu Guvernul SUA - au o rezonanta aparte".CNN aminteste si ca, in cele din urma Giuliani a recunoscut ca a primit bani pentru a-i scrie lui Johannis. De asemenea, jurnalistilor amintesc despre faptul ca regretatul senator american John McCain, alaturi de senatorul Chris Murphy, cat si alte figuri proeminente si-au exprimat ingrijorarea dupa demiterea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, institutie pe care Giuliani o denigreaza in scrisoarea sa.Deasemenea, CNN sustine ca "aceasta practica in baza careia oficiali guvernamentali isi folosesc influenta in favoarea celor care ii platesc mai mult e o fateta deranjanta a vietii publice americane". Jurnalistii cred ca oficialii guvernamentali ar trebui macar sa evite acei clientii care le cer sa sustina coruptia, de vreme ce, daca nu-i evita, ar putea dauna intereselor USA.G.K.