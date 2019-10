Conflict exploziv in Peru: Presedintele si Congresul s-au ... suspendat reciproc

Ziare.

Presedintele din Peru, Martin Vizcarra, a anuntat luni, intr-un discurs televizat, dizolvarea Parlamentului de la Lima, pentru prima data dupa anul 1992, si convocarea de alegeri legislative anticipate pe 26 ianuarie, justificand aceasta decizie in baza unei crize institutionale interne.Ca reactie la demersul presedintelui peruan, Congresul, dominat de opozitia de dreapta, a votat cu o majoritate de 86 din cei 130 de parlamentari pentru suspendarea presedintelui Vizcarra, acuzandu-l de "incapacitate morala". Legislativul peruan l-a numit in functia de presedinte interimar pe vicepresedintele Mercedes Araoz.", a declarat deputatul Jorge Del Castillo, aliat al opozitiei presedintelui, dreapta populista, justificand hotararea parlamentara. "", a afirmat acesta in cadrul aceleiasi declaratii.Parlamentul de la Lima se va reuni vineri pentru a vota motiunea de demitere definitiva a presedintelui, conform declaratiilor facute de presedintele Legislativului peruan, Pedro Olaechea.Institutia, cea mai inalta instanta de judecata peruana, gestioneaza in prezent, Keiko Fujimori, fiica fostului presedinte Alberto Fujimori, condamnata intr-un caz de coruptie de mare amploare.