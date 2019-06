Continua cursa inarmarii in Orientul Mijlociu: Dupa ce Iranul i-a doborat o drona, SUA trimite avioane de lupta ultramoderne

Ziare.

Comandamentul central al Fortelor Aeriene Americane a anuntat ca avioanele F 22 au ajuns inca de joi la baza militara de la Al Udeid din Qatar, informeaza CNN Sursele militare n-au dat, insa, publicitatii informatii legate de numarul de avioane F 22 mobilizate in zona si nici n-au spus ce misiune au acestea in Orientul Mijlociu, rezumandu-se sa afirme ca aeronavele "vor apara interesele SUA", in regiune.Din fotografiile publicate de Fortele Aeriene se poate vedea ca la Al Udeid au fost trimise cel putin 5 avioane F 22.Mobilizarea aeronavelor de lupta - dotate cu tehnologie stealth, care le permite sa evite detectarea cu echipamente radar obisnuite - vine la numai o saptamana dupa ce iranienii au doborat, cu rachete trase din baterii sol-aer, o drona americana desupra Stramtorii Ormuz. La acel moment, iranienii au sustinut ca drona le incalca spatiul aerian. In replica, americanii au negat, spunand ca drona zbura in spatiul aerian international.In context, analistul militar Peter Layton - fost membru al Fortelor Aeriene Australiene - a explicat pentru CNN ca e foarte posibil ca avioanele F22 sa aiba misiunea de a distruge bateriile de rachete sol-aer de tip S 300 ale Iranului.Reamintim ca tensiunile dintre SUA si Iran au escaladat, dupa ce Donald Trump si-a retras unilateral tara dintr-un tratat international care permitea Iranului sa scape, in parte, de sanctiuni economice, in conditiile in care nu isi continua inarmarea nucleara.