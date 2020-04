Covid-19: In Guayaquil, cel mai aglomerat oras din Ecuador, cadavrele mortilor au ramas pe strazi

Ziare.

com

"In aceasta saptamana am suferit o deteriorare accentuata a imaginii noastre internationale, am vazut imagini care nu ar fi trebuit sa existe niciodata" si "va prezint scuze pentru asta", a spus vicepresedintele intr-o declaratie radio-televizata.La mijlocul acestei saptamani, soldati si politisti au venit sa ridice 150 de cadavre aflate in case din Guayaquil, cel mai populat oras din Ecuador, situat pe coasta Pacificului si cel mai afectat de boala. Cadavrele au fost puse in containere frigorifice uriase, relateaza Reuters.Aceste forte au intervenit din cauza haosului din oras cauzat de coronavirus, care a incetinit preluarea corpurilor persoanelor care au murit acasa din cauza acestei boli sau din alte cauze, in conditiile in care morgile si spitale sunt deja pline, iar carantina stricta a impiedicat rudele sa le inmormanteze.Sambata, guvernul Ecuadorului a spus ca va activa un nou sistem digital, care va permite familiilor sa afle unde au fost ingropate rudele lor decedate.Ecuadorul a confirmat 318 decese cauzate de virus, unul dintre cele mai ridicate bilanturi din America Latina, a scris Reuters sambata.In schimb AFP a scris ca Ecuadorul inregistra duminica 3.465 de cazuri de COVID-19, dintre care 172 au murit. Provincia Guayas, a carei capitala este Guayaquil, a inregistrat cel mai mare numar de cazuri din tara, cu 2.402 persoane infectate, dintre care 122 au murit, motiv pentru care guvernul a decis sa trimita acolo armata.Pe retelele de socializare au fost difuzate clipuri cu persoane cu masti care se prabuseau pe strazi sau cadavre abandonate.Sonnenholzner, care conduce Comitetul pentru Operatii de Urgenta (EOC) activat pentru a face fata situatiilor de urgenta sanitara, a transmis condoleante "tuturor familiilor care au pierdut o persoana draga in aceasta saptamana".In Ecuador s-a introdus o restrictie de iesire din locuinte de 15 ore pe zi. Confruntat cu pandemia, guvernul presedintelui Lenin Moreno a declarat stare de urgenta, urgenta sanitara, suspendarea lucrului la locul obisnuit de activitate, suspendarea cursurilor scolare, restrictia traficului si inchiderea frontierelor.