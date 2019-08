Criza din Hong Kong: Spiderman a escaladat o cladire cu 68 de etaje ca sa transmita un mesaj de pace

Looks like French Spider Man Alain Robert. Video from friend via WhatsApp pic.twitter.com/GCNUWL7GCM - Casey Quackenbush (@caseyquack) August 16, 2019

In ciuda atmosferei sufocante de vineri de la Hong Kong, Alain Robert - poreclit Spiderman pentru ca se catara, fara aprobare, pe unele dintre cele mai inalte cladiri din lume - a inceput sa escaladeze Cheung Kong Centre in Hong Kong. Cladirea are 68 de etaje si fatade de sticla, asa ca numai un expert ar putea-o escalada.In timpul ascensiunii, francezul in varsta de 57 de ani a arbodat un banner pe care apar: steagul Chinei si cel al Hong Kongului (regiune autonoma), alaturi de doua maini impreunate, potrivit The Guardian Parte dintre cei care se aflau in cladire au filmat ascensiunea si au postat imaginile pe retelele de socializare.Inainte sa se catere pe cladire, Alain Robert a transmis un mesaj prin care a cerut, a stransmis Alain Robert.Aceasta a fost a treia oara cand francezul a escaladat Cheung Kong Centre. De fapt, cataratorul si-a facut un obicei din a escalada, fara acordul autoritatilor, zgarie norii din acest oras. A fost chiar arestat de mai multe ori.Vara trecuta a primit din partea unei instante pana si o interdictie temporara de a mai escalada cladiri in Hong Kong. La acel moment, Robert a spus ca va reveni in oras imediat ce perioada de interdictie va expira.De atunci, a mai fost arestat o singura data pentru scaladarea ilegala unei cladiri, dar nu la Hong Kong, ci la Manila.Protestele din Hong Kong - pentru aplanarea carora a revenit Alain Robert in oras - dureaza de peste doua luni si au izbucnit ca reactie la un controversat proiect de lege care, daca va fi adoptat, va facilita extradarile in China.G.K.