Cum a ajuns un copil cu nanism sa conduca pe teren o echipa de rugby (VIDEO)

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 - NRL (@NRL) February 22, 2020

Ziare.

com

Acesta a devenit cunoscut in urma cu cateva zile, cand mama sa a postat pe Net un material video in care baiatul plange si spune ca vrea sa moara din cauza ca alti copiii de varsta lui il batjocoresc. Si nu pentru ca el ar avea vreo vina, ci pentru ca e sufera de nanism (o boala care nu permite dezvoltarea fizica normala).Ceea ce mama lui Quaden sustine ca vrea sa arate este ca strategia impotriva bullying-ului nu functioneaza, iar copiii diferiti sunt in continuare victime ale agresiunii celorlalti.Materialul video a devenit repede viral, adunand milioane de vizualizari si comentarii de sustinere pentru baiat. Au existat si unele voci care au spus ca totul era o facatura.Unii dintre cei mai cunoscuti actori de la Hollywood, printre care si Hugh Jackman, i-au transmis mesaje de incurajare lui Quaden."Fie ce-o fi, eu sunt pietenul tau!", a spus cel care l-a interpretat pe Wolverine in seria X-Men.In plus, echipa de rubgy Indigenous All Stars l-a ales pe Quaden pentru a le conduce intrarea pe teren pentru un meci amical impotriva unei echipe din Noua Zeelanda. Multimea a aplaudat frenetic.