Cum a fost vandut terenul pe care se afla Cimitirul Eroilor Romani din Chisinau

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de catre parlamentar in cadrul unei conferinte de presa, sustinute impreuna cu presedintele Asociatiei UNIREA-ODIP, Vlad Biletchi, relateaza Ziarul National din Chisinau.Din investigatiile efectuate de Biletchi rezulta ca pretul final al tranzactiei prin care 1,9 hectare din Cimitirul Eroilor Romani, teren aflat in proprietatea statului, au ajuns in posesia Buiucani Real Estate Holding a fost de 70 de milioane de lei (moldovenesti). In plus, in "afacere" ar fi fost implicat actualul presedinte, Igor Dodon, fost ministru al economiei."Desi era clar ca acest teren va pleca din proprietatea statului, Dodon hotaraste ca din fondul de rezerva al Republicii Moldova, creat pentru cazuri de calamitati naturale si alte dezastre, sa aloce suma de 2 milioane de lei, pentru demolarea cladirilor aflate pe acest teritoriu, desi acest lucru nu facea parte din contractul de vanzare negociat", a declarat presedintele UNIREA-ODIP.Totodata, la vanzarea lotului de teren pe care se afla Cimitirul Eroilor Romani de pe bulevardul Dacia a participat Viorel Melnic, fost viceministru al economiei, subaltern direct al lui Dodon."Viorel Melnic figureaza in raportul Kroll-2. In tranzactie au mai fost implicati Boris Golovin, fost viceministru al sanatatii in perioada guvernarii comuniste, actualul prim-ministru Ion Chicu, care in 2007 era coleg de guvern cu Igor Dodon, dar si alte persoane apropiate lui Igor Dodon sau unii membri ai Partidului Socialist", a afirmat Vlad Biletchi.Potrivit lui, in 2014, la Ministerul Culturii a venit o solicitare ca Cimitirul Eroilor Romani sa fie introdus pe lista monumentelor ocrotite de stat. Desi a fost adoptata fara niciun vot impotriva, aceasta decizie nu este executata pana in prezent. Daca s-ar pune in aplicare, contractul de vanzare-cumparare ar fi invalidat, iar statul ar trebui sa despagubeasca agentul economic.Deputatul Lilian Carp a declarat ca va solicita sprijinul autoritatilor de la Bucuresti pentru reabilitarea Cimitirului."Eu semnez un demers catre Procuratura Generala in care anexez toate materialele adunate de Vlad Biletchi. In al doilea rand, impreuna cu deputata Maria Ciobanu, am trimis o scrisoare catre guvernul Romaniei si catre presedintele Klaus Iohannis pentru a interveni in reabilitarea Cimitirului Eroilor Romani din Chisinau', a spus Lilian Carp.La Cimitirul Eroilor Romani de pe bulevardul Decebal din Chisinau sunt inhumati 1.645 de ostasi, printre care 431 de romani cazuti in Primul Razboi Mondial si 96 de militari romani cazuti in al Doilea Razboi Mondial. In 2018, Asociatia "UNIREA-ODIP' a inceput un amplu proces de restaurare a Cimitirului, dar lucrarile au fost impiedicate, conform ziarului mentionat.