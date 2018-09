Curentul anti-imigratie ar putea decide rezultatul alegerilor din Suedia

Ziare.

Democratii Suedezi (SD) este numele partidului nationalist care este creditat cu 20% din simpatia populara, fapt care l-ar putea plasa pe al doilea loc ca numar de parlamentari.Nici social-democatii aflati la guvernare, nici principalul partid de centru dreapta din opozitie nu au sanse sa castige majoritatea.Prim-ministrul Stefan Lofven a acuzat SD de extremism si a avertizat ca votul pentru acesta ar fi "periculos".Imigratia a fost subiectul central al campaniei electorale, arata BBC , intr-o analiza.SD si-a dublat deja numarul de parlamentari in 2014 si este pe cale sa si-l dubleze din nou in aceste alegeri."Forte intunecate se ridica in Suedia," a spus Lofven in timpul ultimului miting electoral de sambata. "Fortele urii se mobilizeaza acum in Suedia pentru a-i starni pe oameni unii impotriva celorlalti."Liderul SD Jimmie Akesson a contraatacat spunand ca Suedia a fost "o tara extrem de permisiva in multe domenii, nu doar cel al imigratiei", iar planul sau de a reduce numarul migrantilor ar fi privit drept "politica absolut normala in restul Europei ".SD a fost acuzat de-a lungul anilor de legaturi cu grupari de extrema dreapta, chiar neo-naziste, si a intrat in parlament abia in 2010.De atunci a incercat un process de rebranding, incepand cu schimbarea logo-ului dintr-o torta aprinsa (care este si emblema Frontului National din Marea Britanie, grupare de extrema dreapta) intr-o margareta albastru-galbena, culorile nationale suedezeDincolo de electoratul sau traditional - barbati, muncitori cu venituri mici si medii -, partidul vrea sa atraga si voturile femeilor si a celor cu venituri mari.Akesson, lider din 2005, sustine ca a introdus in partid toleranta zero la rasism, ocazie cu care mai multi membri au fost dati afara.In ciuda acestor declaratii, partidul a fost implicat in scandaluri cu tenta rasista in ultima perioada. Un candidat SD la alegerile locale a postat pe Facebook o melodie cu versurile "Suedezii sunt albi, iar tara ne apartine noua", sustine ziarul Aftonbladet.Anul trecul, unii din fostii membrii SD au fondat miscarea de extrema dreapta Alternativa pentru Suedia (AfS, inspirat de succesul AfD in Germania).Economia suedeza este in plin avant, insa votantii sunt preocupati de presiunea pe care valul de imigranti din 2015 a adus-o asupra pretului locuintelor, serviciilor medicale si sociale.In 2015, Suedia a acceptat un numar record de 163.000 de cereri de azil - cel mai mare din Europa, pe cap de locuitor. Din acel moment, partidele traditionale suedeze au inceput si ele sa-si inaspreasca treptat tonul la adresa imigratiei.Multi votanti sunt preocupati de cresterea numarului de infractiuni cu violenta. SD a reclamat deja ca numarul de incidente cu folosirea armelor de foc este legat de cresterea numarului de imigranti, desi statisticile oficiale nu sustin aceasta corelatie.SD propune chiar si un "Swexit", un referendum pentru parasirea Uniunii Europene, insa cum partidele moderate se opun in bloc acestei idei, probabil ca referendumul nu va fi initiat in viitorul imediat.Al doilea subiect care ii preocupa pe suedezi, dupa imigratie, este reprezentat de schimbarile climatice. In acest an, Suedia a avut parte de o vara lunga si foarte fierbinte, cu masive incendii de vegetatie. Aproape 25 000 de hectare de padure au ars, iar crescatorii de animale au avut pierderi masive ca urmare a uscarii pasunilor.Toate aceste evenimente au dus la o crestere a suportului pentru Partidul Verde, ecologist, dar si pentru extema stanga.Prim-ministrul Lofven conduce in acest moment o coalitie minoritara de centru stanga, formata din social-democrati si verzi.Suportul pentru social-democrati este in declin continuu, insa la fel stau lucrurile si pentru moderatii de centru-dreapta, cel mai mare partid de opozitie.Sondajele sugereaza ca social-democratii au un usor avantaj si ar putea forma din nou un guvern minoritar.Atat social-democratii, cat si moderatii de dreapta au declarat ca nu vor forma coalitie cu SD, indiferent de rezultatul alegerilor.