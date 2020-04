Directorul OMS avertizeaza statele lumii sa nu se grabeasca sa ridice restrictiile: COVID-19 s-ar putea reactiva

Ziare.

"Cea mai buna cale pentru ca statele sa poata ridica restrictiile si sa atenueze astfel efectele lor economice este sa atace virusul cu un pachet de masuri agresive si ample despre care am vorbit de multe ori: identificati, testati, izolati si tratati fiecare caz si urmariti fiecare contact. Daca statele se grabesc sa ridice restrictiile, virusul s-ar putea reactiva, iar impactul economic ar putea fi mai grav si prelungit", a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Finantarea masurilor sanitare este o investitie esentiala nu doar pentru salvarea vietilor, dar si pentru redresarea sociala si economica pe termen lung.In opinia directorului OMS, sunt trei directii asupra carora statele trebuie sa se concentreze."In primul rand, cerem tuturor statelor sa se asigure ca masurile sanitare de baza sunt complet finantate, inclusiv depistarea cazurilor, testarea, urmarirea contactelor, culegerea de date si campaniile de comunicare si informare. In al doilea rand, cerem statelor sa intareasca bazele sistemului medical, Aceasta inseamnaa ca personalul trebuie platit, iar unitatile medicale sa primeasca finantare pentru a achizitiona materiale sanitare esentiale. In al treilea rand, cerem statelor sa elimine barierele financiare in ceea ce priveste ingrijirea sanatatii", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus,Argumentul sau a fost acela ca, daca oamenii amana sau renunta la a-si ingriji sanatatea pentru ca nu-si pot permite, aceasta va face pandemia si mai greu de controlat, ceea ce reprezinta un risc pentru intreaga societate.Mai multe tari suspenda taxele si ofera testare gratuita si tratament pentru COVID - 19, indiferent de asigurarea unei persoane, cetatenie sau statul de resedinta."Incurajam aceste masuri. Este o criza fara precedent, care cere o reactie fara precedent", a adaugat directorul OMS, care a precizat ca suspendarea taxelor ar trebui completata cu masuri compensatorii pentru furnizorii care isi pierd astfel sursele de venit.