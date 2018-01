Doi americani au fost arestati dupa ce si-au torturat ani la rand cei 13 copii

Ziare.

Una dintre fetele captive in varsta de 17 ani a reusit sa evadeze duminica din casa si a sunat la politie, afirmand ca cei 12 frati si surori ai ei erau tinuti captivi de parintii lor. Tanara de 17 ani "parea sa aiba doar 10 ani si era emaciata", au precizat surse din randul politiei, potrivit CNN Se pare ca David Allen Turpin in varsta de 57 de ani si Louise Anna Turpin de 49 ani isi supuneau de multi ani copiii unui tratament inuman.Autoritatile au transmis ca toate victimele pareau "sa sufere de malnutritie si erau foarte murdare". Captivii pareau minori judecand dupa gradul de dezvoltare fizica. In ciuda acestui fapt, sapte dintre ei erau deja adulti. De fapt, victimele aveau intre 2 ani si 29 de ani. Unii dintre captivi erau legati de paturi, "in intuneric", au spus politistii.Victimele au fost spitalizate, iar parintii arestati si pusi sub acuzare pentru tortura si abuzuri la adresa copiilor, a informat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside.Cautiunea a fost stabilita la 9 milioane de dolari pentru fiecare dintre cei doi tortionari. Casa in care au fost tinuti captivi copiii era inregistrata drept scoala privata in California, mai informeaza CNN.G.K.