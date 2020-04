Doi membri ai familiei Kennedy au fost dati disparuti

Ziare.

com

Maeve Kennedy McKean, in varsta de 40 de ani, si fiul ei Gideon, in varsta de 8 ani, nu s-au intors joi dintr-o excursie in Golful Chesapeake, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa Larry Hogan, guvernatorul statului Maryland."Incepand de ieri seara sunt in curs cautari intense impreuna cu politia, agentii de paza si pompierii", a spus Hogan.Maeve este fiica lui Kathleen Kennedy Townsend, fiica cea mai mare a fostului ministru al justitiei Robert Kennedy, ucis in 1968, si nepoata presedintelui Kennedy, asasinat in 1963.Clanul Kennedy, una din familiile importante ale vietii politice americane, a cunoscut numeroase tragedii.Presedintele SUA John F. Kennedy (JFK) a fost asasinat la Dallas pe 22 noiembrie 1963.In iunie 1968, fratele sau mai mic Robert, aflat intr-o pozitie buna pentru a castiga alegerile primarele din cadrul Partidului Democrat in vederea participarii la scrutinul prezidential, a fost ucis in Los Angeles.Unul dintre fiii lui Robert Kennedy, David, a murit la varsta de 28 de ani in urma unei supradoze de cocaina intr-un hotel din Florida, in 1984. Saoirse Kennedy Hill, o nepoata a lui Robert Kennedy, a murit si ea din cauza unei supradoze anul trecut, la 22 de ani.In 1999, fiul cel mic al lui JFK, John F. Kennedy Jr., a murit, impreuna cu sotia sa Carolyn si cumnata sa Lauren, intr-un accident de avion in Massachusetts.