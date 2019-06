Dupa 43 de ani, Sri Lanka reintroduce pedeapsa cu moartea si angajeaza calai

Ziare.

In Sri Lanka violul, traficul de droguri si crima sunt fapte care se pedepesc, potrivit legii, cu moartea. Cu toate acestea, niciun detinut n-a mai fost executat din 1976.Recent, insa, presedintele tarii, Maithripala Sirisena, a anuntat ca a decis sa reia executiile pentru a reduce traficul de droguri. Potrivit presedintelui, peste 200.000 de cetateni din Sri Lanka (dintr-un total de aproape 20 de milioane) sunt dependenti de droguri, iar asta justifica masuri radicale pentru impiedicarea traficului, informeaza BBC Pana la acest moment, a spus Sirisena, detinutii n-au fost anuntati ca urmeaza sa fie ucisi, pentru a nu crea agitatie in inchisori. In plus, mai e ceva de facut pana cand executiile sa poata fi organizate. Mai exact, statul trebuie sa angajeze doi oameni care sa-i spanzure pe detinutii condamnati la moarte.Deja statul a dat anunt de angajare, informand ca isi cauta doi calai cu varste intre 18 si 45 de ani, cu "tinuta morala puternica" si cu un mental puternic. Deja peste 100 de persoane, printre care si doua femei, si-au exprimat intentia de a se angaja si a spanzura detinuti.Uniunea Europeana si ONG-urile care lupta pentru apararea drepturilor omului au condamnat ferm intentia statului Sri Lanka de a reincepe executiile, sustinand ca pedeapsa esteMai multi analisti politici au declarat ca, de fapt, prin reluarea executiilor, Maithripala Sirisena nu incearca sa combata traficul de droguri, ci doar sa isi sporeasca sansele de a obtine un nou mandat la alegerile prezidentiale care vor avea loc aproape de finele acestui an.