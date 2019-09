Dupa ce a cumparat rachete de la rusi, Erdogan vrea pace cu SUA: Putem cumpara si de la voi, daca sunt bune! Trump: Vorbesti serios?

Ziare.

com

In iulie, Erdogan a anuntat ca, desi Turcia e membra NATO, va cumpara sisteme de rachete S-400 de la rusi. La acel moment, Statele Unite au anuntat ca iau in calcul impunerea unor sanctiuni in cazul Turciei si ca oferta de rachete Patriot facuta Ankarei nu mai este valabila.Recent, Recep Taypp Erdogan a anuntat, insa, ca lucrurile n-ar sta nici pe departe atat de rau. Dimpotriva, presedintele turc spune ca a vorbit deja la telefon cu Donald Trump despre cumpararea de rachete Patriot si ca va continua negocierea in cursul lunii septembrie.Presedintele turc sustine ca i-ar fi transmis lui Trump ca vor discuta pe larg chestiunea in momentul in care se vor intalni.Intrebat ce crede despre posibilitatea ca SUA sa impuna sanctiuni Turciei, Erdogan a spus ca ar trebui evitata "o asemenea greseala", ca "SUA n-ar trebui sa isi mai raneasca aliatul pe care l-a gasit in statul turc" si ca intre el si Trump s-a stabilit "un anume nivel de incredere".La urmatoarea intalnire, Trump si Erdogan nu vor discuta doar despre rachete, ci si despre modul in care vor asigura linistea in ceea ce Ankara isi doreste sa devina "zona sigura" de la granita Turciei cu Siria. Aceasta este o portiune situata la nord de Raqqa si care este momentan controlata de o grupare desprinsa din randul separatistilor PKK. Rusia sustine ca Turcia n-ar trebui sa intervina in aceasta portiune decat daca are acordul regimului sirian al lui Bashar al Assad.G.K.