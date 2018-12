Dupa negocieri tensionate si nopti nedormite, liderii G20 au cazut de acord - ce au decis cele mai puternice economii ale lumii

SUA nu vrea reguli, OMC va fi reformat

Ziare.

com

La inceputul summit-ului nu existau garantii ca se va ajunge la un consens privind comunicatul comun final, avand in vedere ca negociatorii americani au adoptat o pozitie dura si au respins orice mentiune a multilateralismului, a "ordinii bazate pe reguli" sau a rolului central al Fondului Monetar International (FMI) . Reprezentantii Uniunii Europene si ai altor 19 tari au lucrat in timpul saptamanii pentru a salva un comunicat comun, totul culminand intr-o sesiune care a durat toata noaptea de vineri spre sambata.Desi comunicatul comun retine unele dintre principiile de baza privind comertul si guvernarea globala, probleme precum migratia si refugiatii sunt mentionate doar in treacat. In ceea ce priveste schimbarile climatice, nu este notat niciun progres de la summit-ul de anul trecut, de la Hamburg. Precum in Hamburg, un paragraf reflecta scepticismul din partea SUA privind schimbarile climatice, iar altul recunoaste seriozitatea amenintarii si nevoia unui efort comun pentru a combate aceasta problema, reflectand viziunea celorlalte membre G20.Au existat temeri ca textul final ar fi putut fi anulat prin veto de Donald Trump , care nu a participat la o sesiune privind comertul vineri.Limbajul de compromis pastreaza principiile de baza asupra carora au insistat majoritatea liderilor in Buenos Aires, la schimb pentru o recunoastere a problemelor fundamentale in sistemul international de comert si un angajament spre a le rezolva. In mod special exista un angajament pentru a reforma Organizatia Mondiala a Comertului. Liderii au cazut de acord sa faca progrese semnificative privind aceasta reforma inainte de viitorul summit G20 de la Osaka din iunie 2019.Comunicatul incepe prin a enunta principiul asupra caruia oficialii europeni au insistat, dar care nu este apreciat in mod deosebit de SUA: "Ne reafirmam angajamentul pentru a lucra impreuna spre a imbunatati o ordine internationala bazata pe reguli care este capabila sa raspunda eficient la o lume care se schimba rapid". Delegatia SUA s-a opus la aceasta referinta spre o "ordine internationala bazata pe reguli", argumentand ca sistemul actual, guvernat de Organizatia Mondiala a Comertului si FMI, defavorizeaza SUA si a permis Chinei sa scape nepedepsita dupa ce a folosit practici incorecte in comert.Un paragraf crucial privind comertul exprima acest compromis: "Comertul international si investitiile sunt motoare importante ale cresterii, productivitatii, inovatiei, crearii de locuri de munca si ale dezvoltarii. Recunoastem contributia pe care sistemul multilateral de schimb a adus-o in acest scop. In prezent, sistemul nu isi atinge obiectivele si exista loc pentru imbunatatiri".Ultima disputa, care a fost rezolvata la 6:30 sambata dimineata, a fost cea privind refugiatii si migratia, SUA opunandu-se la referiri cu privire la rolul organizatiilor multilaterale in gestionarea problemei si responsabilitatea tarilor bogate. Compromisul amana gestionarea crizei pana anul viitor, cand Japonia va prelua presedintia G20. Paragraful privind refugiatii mentioneaza doar ca ei sunt "o problema globala" si ca sunt importante "actiuni comune" pentru a gestiona consecintele si cauzele acestei probleme. "Este minimul", a declarat un oficial european, argumentand ca ar fi un precedent periculos ca aceste probleme sa nu fie mentionate. "Alternativa era sa nu facem nimic. Nu ne vom ascunde dezamagirea, dar cel putin avem ceva", a precizat el.