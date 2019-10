E haos pe strazile din Ecuador: Oameni ai legii rapiti, zone petroliere atacate, drumuri blocate. Presedintele a mobilizat armata (Video)

Ahh.. es que tu vez #Teleamazonas #PrensaCorrupta es entendible que no sepas nada, pero te dejare un ejemplo: pic.twitter.com/VLwpwFmcmr - Cristian Campoverde (@TitiloKmpoverde) October 13, 2019

Vean como atacaron las instalaciones de Teleamazonas en Ecuador.pic.twitter.com/75ZGmqeuZC - Radio Caracas Radio (@RCR750) October 13, 2019

Ministerul Afacerilor Externe: Nu mergeti la Quito! Iar daca sunteti acolo, anuntati Ambasada Romaniei din Peru

Nelinistea a cuprins orasul Quito in urma cu mai multe saptamani. Mai exact, chiar dupa ce Guvernul tarii a anuntat ca va inceta sa mai acorde subventii pentru combustibil (a caror valoare ajunge pe la 1,3 miliarde de dolari anual si care se acorda inca din anii 1970). Ecuador este o tara saraca si multi dintre oameni supravietuiesc si datorita acestor subventii pe care le acorda statul.Motivul invocat de Guvern pentru eliminarea subventiilor este ca trebuie sa reduca cheltuielile publice astfel incat sa primeasca acordul Fondul Monetar International pentru a imprumuta 4,2 miliarde de dolari.Dar fara subventii, preturile carburantilor au inceput sa creasca, iar oamenii s-au revoltat. Statul a instituit stare de urgenta. Protestatarii au continuat sa organizeze manifestatii pe strazi, chiar si asa. In cele din urma, la finele acestei saptamani, Quito s-a scufundat in haos.Merita mentionat ca manifestatiile de strada din Ecuador nu sunt nici pe departe unele pasnice. Deja protestatrii au rapit peste 50 de oameni ai legii cu care au intrat in conflict. Au blocat autostrazi si au atacat mai multe zone de productie patroliere, creand probleme de piata pentru companii. Iar fortele de ordine au raspuns cu violente pe masura.Presedintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a anuntat ca mobilizeaza armata si ca interzice deplasarile prin tara, pentru cel putin 24 de ore. In Quito, insa, aceste masuri n-au prea contat. Protestatari furiosi au atacat sediile unei televiziuni si al unui ziar si au incendiat mai multe obiective din oras.Confruntat cu violente din ce in ce mai dese, Moreno a spus ca se mai gandeste daca e sau nu nevoie de subventii la carburanti. In cele din urma, manifestantilor - care au refuzat in repetate randuri dialogul cu autoritatile - li s-a promis ca discutiile vor fi publice, nu cu usile inchise. Asa ca protesatarii au acceptat negocieri care ar urma sa aiba loc duminica, pe 13 octombrie, potrivit BBC. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le recomanda cetatenilor romani care intentionau sa calatoreasca in Republica Ecuador, in special in capitala Quito, sa isi amane calatoriile.De asemenea, romanii care sunt rezidenti in Republica Ecuador sunt sfatuiti sa urmeze indicatiile autoritatilor locale."Avand in vedere ca Romania nu dispune de reprezentare diplomatica sau consulara de cariera in Republica Ecuador, cetatenii romani aflati pe teritoriul acestui stat sunt sfatuiti sa se adreseze Ambasadei Romaniei, la Lima, in Peru si sa isi anunte prezenta in regiune pentru a putea fi contactati in situatii de urgenta", se arata intr-un comunicat al MAE.Romanii pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Lima: +5114409396, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei la Lima: +51989483013.