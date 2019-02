Erdogan nu vrea soldati americani la granita cu Siria: Acolo e frontiera mea!

Ziare.

com

Ideea acestei "zone de securitate" a fost anuntata joi de Casa Alba. Dupa numai o zi, un reprezentant al administratiei Trump a detaliat, sustinand ca aproximativ 200 de miliatari ar putea fi mobilizati in aceasta zona, in cadrul unei misiuni de mentinere a pacii.De ce ar fi nevoie de aceasta forma de mentinere a pacii? Pentru a apara Fortele Democratice Siriene - aliate ale Occidentului in lupta cu Statul Islamic - de un atac al Turciei, dupa ce grosul fortelor americane se vor retrage din Siria.Asta in conditiile in care Ankara considera militia kurda Unitatile Protectiei Poporului (YPG) - care face parte din FDS - drept o organizatie "terorista".De altfel, presedintele turc a anuntat deja ca frontiera cu Siria "e a sa" si ca doar trupe turce ar avea ce cauta acolo., a declarat Erdogan sambata, intr-un interviu acordat CNN.