Fiul unui fost presedinte german a fost ucis in timpul unei conferinte. Asasinul nu-l mai intalnise niciodata

Germanii sunt socati, iar liderii politici transmit public condoleante

🖤 Mein Freund Fritz von Weizsacker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. CL - Christian Lindner (@c_lindner) November 19, 2019

Ziare.

com

Marti seara, Fritz von Weizsacker vorbea in fata a circa 20 de persoane, la spitalul Schlosspark (din cartierul Charlottenburg, din vestul Berlinului). Evenimentul era public, in sensul ca orice dorea sa asiste o putea face. Dealtfel, Fritz von Weizsacker chiar lucra la acel spital, ca specialist in medicina interna.La un moment dat, un barbat s-a apropiat de fiul fostului presedinte si l-a injunghiat. Politistii l-au imobilizat cu greu pe criminal, cu ajutorul catorva oameni care participau la eveniment. Printre cei care au intervenit s-a numarat si un politist aflat in timpul liber si care a fost ranit in timpul imobilizarii criminalului, potrivit DW.com. Oamenii legii au stabilit ca barbatul care l-a injunghiat pe Fritz von Weizsacker nu are antecedente penale si nici nu isi cunostea victima. Ulterior, au anuntat ca agresorul a fost trimis la o unitate sanitara psihiatrica pentru tratament, de vreme ce suferea de un soi de "boala psihologica acuta" si era intr-un fel de delir.Von Weizsacker era un medic reputat, cu o cariera impresionanta. A studiat la Bonn si Heidelberg si a lucrat, ulterior, Freiburg si Zurich, dar si in SUA, la Boston.Tatal lui Fritz, Richard von Weizsacker a fost presedintele Germaniei intre anii 1984 si 1994 si a decedat in 2015.Germanii sunt socati de moartea celebrului medic, dar si de faptul ca asa ceva se poate intampla in tara lor.Angela Merkel a transmis, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, condoleante familiei medicului asasinat marti seara.Deasemenea, liderul partidului Democrat Liberal German, Christian Lindner, a transmis un mesaj de condoleante.