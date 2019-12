Flacarile au mistuit o fabrica din capitala Indiei. Cel putin 43 de oameni au murit (Video)

At least 35 killed in factory fire in #NewDelhi; death toll expected to rise



Read more: https://t.co/98Q6OunWbK#India pic.twitter.com/SijIjmev2f - Press TV (@PressTV) December 8, 2019

Focul s-a iscat, spre dimineata, in cladirea unei fabrici de genti situata in Sadar Bazaar, unul dintre cele mai aglomerate cartiere din New Delhi. Cladirea are 6 etaje si zeci de muncitori dormeau inauntru, transmite BBC. In plus, in fabrica erau depozitate, in cantitati mari, materii prime pentru genti, care sunt inflamabile.Pompierii au fost alertati in jurul orei locale 5:22. Potrivit Reuters , 30 de pompieri au intervenit si, pana la 9.30, au evacuat peste 50 de persoane, toate transportate ulterior la spital. Toti cei evacuati erau inconstienti din cauza intoxicatiei cu fum.Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis ca incendiul a fost "ingrozitor" si ca autoritatile fac tot ce pot, la fata locului, pentru a ajuta.Ministrul de Interne al Indiei, Amit Shah, a transmis ca moartea zecilor de oameni "este o pierdere tragica de vieti pretioase". Din pacate, autoritatile se asteapta sa descopere in cladire si trupurile altor muncitori morti in incendiu.Pana la acest moment, autoritatile din capitala Indiei n-au dat publicitatii cauzele izbucnirii incendiului.G.K.